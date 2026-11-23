El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 1, acordó con las autoridades educativas cubrir de manera temporal las vacantes docentes durante diciembre y comenzar la asignación de bases definitivas a partir del 1 de enero de 2027, informó su secretaria general, Adriana Ochoa Díaz.

En el desglose de las plazas contempladas en el proceso de ingreso al servicio educativo se encuentran alrededor de 15 bases para preescolar, 60 para primaria y 20 para telesecundaria. En el caso de las secundarias, se prevé la asignación de aproximadamente 500 horas-semana-mes.

Ochoa Díaz señaló que el número de espacios asignados es menor al registrado en ciclos anteriores. No obstante, el acuerdo de contratación temporal permitirá cubrir los grupos que actualmente presentan vacantes y mantener la continuidad de las clases durante el último mes del año.

Con este esquema, los docentes que participan en el proceso recibirán sus nombramientos definitivos a partir de enero, mientras que durante diciembre se mantendrá la cobertura provisional de los espacios disponibles en los planteles.