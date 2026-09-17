Aplazan EU-México negociaciones comerciales una semana

Guadalupe Selene Salinas Cruz Agencia Reforma

Nueva York, Estados Unidos: Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y México se aplazaron una semana hasta el 28 y 29 de septiembre, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con los planes.

Los gobiernos de México y Estados Unidos no informaron oficialmente la razón por la que el encuentro, previsto inicialmente para una semana antes, fue pospuesto, señaló el diario.

La reunión forma parte de la revisión del T-MEC, acuerdo comercial vigente desde 2020 que regula buena parte de los intercambios económicos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos comenzaron en mayo y durante las distintas reuniones los equipos negociadores han abordado temas relacionados con las reglas de origen, la industria automotriz, el acero y aluminio, agricultura, energía, regulación y seguridad económica.

Uno de los asuntos centrales corresponde a las reglas de origen y al contenido regional de los productos fabricados en América del Norte. Estados Unidos ha planteado modificaciones encaminadas a incrementar la proporción de insumos provenientes de México, Estados Unidos y Canadá en determinados sectores.

La industria automotriz representa uno de los principales puntos de atención dentro de estas discusiones, debido a la importancia de las cadenas de suministro regionales y a los requisitos establecidos para que los productos puedan beneficiarse de las condiciones preferenciales del acuerdo.

Otro de los asuntos planteados durante las negociaciones está relacionado con la reducción de la dependencia de componentes procedentes de países que se encuentran fuera de Norteamérica, particularmente de China.

Las conversaciones también han incluido sectores vinculados con equipos de inteligencia artificial, productos electrónicos y dispositivos médicos, áreas en las que Washington ha mostrado interés en establecer requisitos más estrictos respecto al origen de determinados componentes.

La revisión del acuerdo se desarrolla mientras ambos gobiernos buscan avanzar en definiciones relacionadas con comercio, inversión y cadenas de suministro. Algunos asuntos permanecen pendientes y continuarán siendo discutidos por los equipos de ambos países durante las próximas reuniones.