Alejandra Benítez Agencia Reforma

CDMX. – Sin explicaciones de por medio, el Senado de la República aplazó una semana más la discusión y aprobación de la ley que prevé la igualdad salarial entre las deportistas.

El Senador Clemente Castañeda dijo que tenían planeado que hoy se discutiera y se le diera luz verde, pero detalló que por alguna razón que no les dieron a conocer, se aplazó.

«En teoría todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, en teoría se iba discutir hoy, con todas las observaciones que, de los grupos parlamentarios, por alguna extraña razón no está agendada, pero esperamos que sea a la brevedad», explicó.

Castañeda tomó la palabra y desde su escaño y pidió que se le dé celeridad al tema.

«Para aprovechar el momento y referirme al Día Nacional de la Mujer Futbolista, sobre todo celebrando que el día de ayer la Selección Femenil le ganó 2-0 a Estados Unidos, haciendo un extraordinario papel. Pero me parece que la mejor manera de celebrar no solo a las futbolistas, sino a las mujeres que practican el deporte de manera profesional, es discutiendo una iniciativa que tenemos pendiente desde hace varias semanas correspondiente a la igualdad en el deporte», señaló.

Exhortó a la mesa directiva, a que a la brevedad entren a esta discusión, cuyo propósito central, acordado ya con las Federaciones y Ligas es generar un salario base para las mujeres deportistas. Extraoficialmente se prevé que el próximo martes puedan poner en la orden del día esta iniciativa para su discusión y aprobación.

