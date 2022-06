Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez federal Jonathan Bass aplazó para el 9 junio la audiencia en la que decidirá si se suspenden por tiempo indefinido los espectáculos taurinos en la Plaza México.

Antes de dictar la sentencia, el juez aceptó la petición de Tauroplaza México, dueña de la plaza, para que un actuario del juzgado inspeccione las condiciones de trato al ganado de lidia en dicho recinto, diligencia que tendrá lugar el próximo martes.

La empresa también ofreció como prueba una inspección para certificar la crianza, cuidado y desarrollo de los toros de lidia en una ganadería fuera de la Ciudad de México, lo que el juez rechazó, por considerar que no es una prueba idónea para resolver sobre las corridas en la plaza capitalina.

El pasado 27 de mayo, el juez concedió una suspensión provisional que por ahora impide espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez, como parte de un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa.

La suspensión provisional ya fue impugnada y está a revisión ante un tribunal colegiado de circuito, que deberá resolver la próxima semana si confirma, modifica o revoca.

Sin embargo, la decisión del tribunal sobre la suspensión provisional no obligará al juez cuando resuelva la suspensión definitiva.

Si la concede, seguramente no se podrían celebrar los carteles anunciados para lo que resta de 2022, empezando por una novillada el 2 de julio, seguida por dos corridas y tres novilladas entre septiembre y octubre.

