CDMX.- Los fans de Danna Paola celebraron en redes que su estrella predilecta se haya sumado a exigir justicia para el caso de Debanhi Escobar, durante su presentación en el Tecate Emblema.

Ayer durante su presentación, la cantante puso en las pantallas que la acompañaron en su escenografía, la leyenda #JusticiaParaDebanhi y #NiUnaMas, y aunque no dijo nada al respecto, esto fue motivo de orgullo para quienes la siguen incondicionalmente.

«Ok Pero hablemos de cómo Danna Paola usa su arte y voz para levantar la voz y su apoyo incondicional. Por eso y más digo con muchísimo orgullo que ella es mi ÍDOLA, gracias Danna por no quedarte callada y levantar la voz por las que ya no pueden», escribió en Twitter @dreamer_fandann

Al finalizar su tema «Calla Tú», la también actriz e influencer puso las leyendas en pantalla y de esta manera se sumó a las exigencias de que el asesinato de la joven estudiante de Monterrey, no quede impune. (Clarisa Anell Soto/Agencia Reforma)

