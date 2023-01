Aplastado por un montacargas

El trabajador de una granja murió trágicamente al ser atropellado por un montacargas que conducía uno de sus compañeros y quien no se percató de su presencia.

El trágico accidente se registró el miércoles a las 00:45 horas, en el interior de la Granja “El Tirón”, que se ubica en la antigua carretera federal No. 45 Norte -Libramiento a San Francisco de los Romo-, a la altura del kilómetro 00+500.

La persona fallecida fue identificada como Antonio, de 52 años, quien sufrió un traumatismo múltiple al momento que el montacargas pasó sobre su cuerpo.

Al lugar del accidente acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo y policías estatales, además de la ambulancia ECO-337 del ISSEA.

Se logró establecer que el ahora occiso se encontraba trabajando en la mencionada granja en compañía de un joven de nombre José Manuel, de 22 años, quien estaba maniobrando un montacargas.

Sin embargo, en determinado momento al estar circulando en reversa, no se percató que en la parte de atrás se encontraba de espaldas el señor Antonio, por lo que lo impactó y derribó al suelo, para posteriormente pasar las llantas sobre su cuerpo, provocándole de esta manera una muerte instantánea.

Cabe destacar que el presunto responsable fue detenido y al lugar de los hechos se presentaron para realizar las diligencias correspondientes, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.