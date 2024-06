Érika Hernández y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el berrinche del nuevo Senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, por no cumplirle que sea el coordinador de la bancada de la 4T, la virtual Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una nueva posición.

– ¿Qué le planteó la doctora?, se le preguntó.

– «Si no lo voy a aceptar para qué lo digo y si lo acepto también para qué lo digo, lo voy a pensar (…), ya dije, ya dije que yo me voy a quedar en el Senado», dijo el petista tras salir de la reunión.

Por la mañana Noroña había calificado de inconcebible e incongruente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo excluya como coordinador de Morena.

«Lamento que desde la máxima responsabilidad pública del País se promueva el sectarismo, lo considero un error… Es un despropósito y una incongruencia monumental».