Dos jóvenes de 23 años terminaron detenidos luego de intentar escapar de policías municipales que los sorprendieron empujando un automóvil en calles del fraccionamiento Lomas de Vistabella, en Aguascalientes. Durante la intervención les aseguraron 26 envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas.

Los implicados fueron identificados como Carlos “N” y Óscar “N”, quienes llamaron la atención de los uniformados mientras empujaban un Ford Topaz color arena sobre la calle Vista de la Montaña.

Al acercarse, los oficiales percibieron un intenso olor a marihuana, por lo que ambos sujetos optaron por abandonar el vehículo y salir corriendo. Sin embargo, la huida terminó metros adelante, en el cruce de Vista de la Montaña y Vista del Anochecer, donde fueron interceptados.

Durante la revisión, a Carlos le encontraron tres envoltorios con una sustancia granulada y siete bolsas con hierba verde seca. Por su parte, Óscar llevaba nueve envoltorios con sustancia granulada y otras siete bolsas con hierba de características similares.

En total, los policías aseguraron 12 envoltorios con sustancia granulada, 14 bolsas con hierba verde seca, una mariconera café y el automóvil que ambos empujaban.

Los dos jóvenes fueron trasladados ante el Ministerio Público junto con lo asegurado, para continuar las investigaciones por su probable participación en delitos contra la salud y determinar su situación jurídica.