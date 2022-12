Persiste la falta de personal en el Hospital Miguel Hidalgo para brindar un servicio óptimo, dada la deficiencia presupuestal que es del 30%, reconoció el líder del Sindicato, Francisco Javier Araiza Méndez.

Comentó que actualmente tienen habilitadas 110 camas, las cuales son atendidas con 1,300 trabajadores, aunque se cuenta con espacio para 208 camas censables y se necesitarían más de 2 mil empleados. “El hospital tiene espacio suficiente para albergar a muchos más pacientes, pero lamentablemente la cantidad de trabajadores que se tiene no da para más atención”.

Indicó que actualmente se requiere personal para todas las áreas, mayoritariamente de enfermería que abarca al 50% de la población que tiene el hospital, seguido de médicos y personal administrativo, ya que tampoco tienen ahorita intendentes. “Nos quedamos sin personal suplente que cubría cuando un trabajador faltaba o se iba de vacaciones. Tenemos sólo a gente eventual, pero ya nos quedamos sin esa figura, que es muy importante”.

Señaló que esta problemática se viene arrastrando desde hace varios años. Sin embargo, ahora hay la buena voluntad expresa por parte de la gobernadora Tere Jiménez y del director del hospital para que, cuando menos con las camas que actualmente están habilitadas, se pueda trabajar bien. “Hay una promesa para que el próximo año se empiece a contratar más personal, no solamente en el Hidalgo, sino también en el Hospital de Pabellón y en los demás hospitales del estado, por lo menos en lo que tiene que ver con el ISSEA”.

Finalmente, subrayó que el Hospital Hidalgo es de tercer nivel, sin embargo, no se le ha reconocido en más recursos, ya que si así fuera, tuviera un 30% más de presupuesto y significarían 300 trabajadores más que se sumarían al capital humano. De ahí que seguirán insistiendo en la basificación del personal eventual, aprovechando la adhesión de Aguascalientes al Insabi, que se traduce en más recursos por parte de la Federación en insumos y en más trabajadores.