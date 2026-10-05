Un automóvil que quedó varado sobre las vías del ferrocarril debido a una falla mecánica fue embestido por una locomotora, en un accidente registrado a la altura de la colonia México, que dejó dos personas con lesiones menores.

El percance ocurrió cuando un Nissan Tsuru color oro circulaba sobre avenida Aguascalientes de oriente a poniente, por el carril derecho. Al llegar al cruce ferroviario, el vehículo presentó una avería que provocó que quedara inmovilizado sobre las vías.

Mientras sus ocupantes se encontraban en esa situación, una locomotora que avanzaba de sur a norte alcanzó al automóvil y lo golpeó en el costado izquierdo.

Pese al impacto, la conductora y su acompañante lograron descender rápidamente del Tsuru. Ambos presentaron lesiones que no fueron consideradas de gravedad y no requirieron traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el automóvil fue retirado de las vías y trasladado a una pensión, donde quedó bajo resguardo de la autoridad.