Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A unos tres meses de que termine su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ante su sucesora, Claudia Sheinbaum, que apenas inicia lo que él ha llamado la «cuarta transformación».

«Ahora ya se consuma la primera etapa, todavía se están sentando los bases para la transformación, todavía se está iniciando», aseguró al final de la tarde en esta comunidad donde inauguró un camino rural de 12.5 kilómetros, de Santa Catarina Coatlán a Miahuatlán, la cabecera municipal

«Claudia dice ‘segundo piso de la transformación’, es una etapa nueva, la que viene, que va a ser mucho mejor, porque ya se hizo escuela y porque Claudia es mucho muy inteligente, mucho muy capaz, es una mujer con experiencia, honesta que va a seguir poniendo el alto en el mundo el nombre de nuestro querido México», dijo bajo el techumbre alumbrado con plantas eléctricas.

López Obrador, presidente hasta el 30 de septiembre, y Sheinbaum, estaban cobijados por gabanes al final del día en la sierra sur oaxaqueña, a una hora y media de la capital del estado, y él llevaba un bastón de mando que dijo le entregará a la ex jefa de gobierno.

«A mí, pues ya no me queda mucho tiempo, yo en tres meses voy a entregar el bastón de mando, me voy a jubilar y quiero compartir con ustedes, quiero confesarles que me voy a retirar con mucho gusto, con mucha satisfacción. Me voy a retirar bastante feliz muy feliz, porque se avanzó, ya cierro mi ciclo, fueron bastantes años de lucha», expresó.

La segunda gira conjunta pareció más una despedida de López Obrador ante sus seguidores que le gritaban que no se fuera. Más breve, la ex jefa de gobierno prometió continuar con los programas del Presidente como el de construcción de caminos de cabeceras municipales.

«Es un honor estar con ustedes e imagínense este momento histórico que estamos viviendo, nosotros que luchamos tanto porque llegar a la cuarta transformación, y ahora caminar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento de transición y decirles que me comprometo con ustedes que no les vamos a fallar», dijo.