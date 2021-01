A partir de enero los once ayuntamientos del estado inician el cobro del Impuesto a la Propiedad Raíz, que comúnmente se conoce como predial, con el cual las autoridades esperan hacerse de un recurso fresco que les asegure la realización de obras y servicios, lo que en teoría debería de ser una participación sin refunfuños, pero hay ciudadanos que están en desacuerdo con la forma en que se aplica ese gravamen, al considerar que se le impone igual que otras viviendas de distintas características, pese a las diferencias que hay entre sí.

Es un asunto que se presenta cada año y lo que se debe, en gran parte, a que la tarifa se aplica según la clasificación que hicieron los encargados de esa labor, catalogándose a las colonias como residencial, residencial media y popular, sin importar el tipo de vivienda que se encuentre en cada sector y esto lleva a que se imponga una cuota por igual a viviendas de distinta construcción y lo único que las relaciona es el sector en que se encuentran ubicadas.

Los reclamos son principalmente de habitantes del municipio capitalino, que recurren a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado para tratar de que se modifique la disposición. En los primeros once meses del año pasado se atendieron cerca de 1,800 asuntos, de los cuales 580 fueron del predial, por lo que se espera que a partir de que llegue el recibo a manos de los ciudadanos empiecen los reclamos.

Lo que hacen los magistrados es estudiar cada caso para determinar si el cobro se ajustó a la legalidad o debe ser reformado, dándole a los inconformes una explicación y a la que se anexa la respuesta del ayuntamiento, de manera que si los descontentos no aceptan el dictamen pueden recurrir a otras instancias, aunque difícilmente prospera ya que obtendrán una respuesta similar.

Sería difícil que el cálculo se hiciera con una visita física a cada vivienda o predio, teniéndose en cuenta que tan sólo en el municipio de Aguascalientes son alrededor de 200,000, de ahí que se prefiere hacerlo en paquete y a partir de los reclamos individualizar la contestación, porque, ciertamente, hay casas colindantes que a simple vista son de distinto material, acabados y edificación, sin embargo la tasa es la misma al tomarse en cuenta la colonia en que se encuentran.

Asimismo, a principio del año se presenta la queja por el aumento en el cobro, lo que según la autoridad municipal se debe al ajuste que contempla la ley, conforme a la inflación prevista, además que cambia de rango cuando hay nuevos servicios ya que la finca o el terreno eleva su valor, pero a los ciudadanos les parece excesivo lo que se pretende y por ello recurren a la Sala Administrativa en espera que se revoque, lo que pocas veces sucede ya que todo lo que está sustentado en la legalidad no tiene vuelta de hoja.

La exigencia social es que el municipio sea más flexible y tenga en cuenta que hay muchas personas que no pueden pagar más, que no se tome a todos con el mismo nivel, ya que habrá quien pueda pagar eso y más, pero no aquellos que tienen una propiedad que adquirieron a plazos o la recibieron como herencia, lo que no se puede comparar con los que tienen cierto capital.

Lo único que queda es esperar, en primer término, lo que resuelva la Sala Administrativa y en segundo, si los discrepantes aceptan el veredicto o acudirán a otra revisión.

PREVISIÓN

Saber actuar a tiempo es una cualidad que no tienen todas las personas, pero que pueden aplicar a partir de los sucesos o acontecimientos que así lo exigen, como es el caso actualmente de la pandemia, que ante los primeros síntomas del Covid 19 se debe acudir de inmediato al médico para que determine lo conducente.

Hasta antes de marzo del año pasado fue común que casi todo mundo considerara que un problema físico era algo pasajero, por lo que recurría al botiquín de casa y bastara que digiriera una o dos aspirinas para sentirse mejorado, lo cual cambió radicalmente con el nefasto coronavirus, toda vez que el contagio es imperceptible, lo cual provoca un avance rápido y cuando el enfermo recurre al hospital es porque tiene el mal avanzado y hace muy difícil su recuperación, algo que también sucede con la influenza y de lo que poco se habla pero que es igual de complicada su curación.

Al respecto, el coordinador auxiliar de Gestión Médica en el Seguro Social de Aguascalientes, Luis Miguel Martínez, subrayó lo importante que es acudir al médico ante los primeros síntomas del Covid 19, porque si empeora el paciente puede necesitar terapia respiratoria inmediata.

Es obligado vigilar las 24 horas la situación del enfermo, lo cual permitirá determinar a tiempo las infecciones asociadas, tratamientos farmacológicos, anti-inflamatorios e hidratación en los hospitales del IMSS y la participación de un equipo multidisciplinario adecuado, medicamentos y atención permanente día y noche.

Ante la temporada invernal y los continuos frentes fríos se presentan cuadros de infecciones en vías respiratorias agudas, lo que aumenta hasta en 30%, por lo el IMSS sugiere a la población en general que extreme precauciones para evitar cambios bruscos de temperatura y tratar de abrigarse por las mañanas y al anochecer, tomar líquidos abundantes, comer en forma saludable y hacer ejercicio de manera regular.

Es un problema que se vive con el Covid 19 y la influenza, por lo que el cuidado personal y de los allegados debe de ser permanente, y sobre todo tener presente las recomendaciones del sector salud, como es el uso permanente del cubrebocas, respetar la sana distancia, lavarse las manos con frecuencia y evitar los lugares donde haya muchas personas, además de estar en la vía pública sólo lo necesario. Son reglas básicas que, reitera Luis Miguel Martínez, ayudan en gran medida a no ser contagiado ni a sufrir alguna enfermedad asociadas con el clima, además que hacerlo no es algo difícil de cumplir.

VIDENTE

Dicen que el hombre propone y Dios dispone, lo que traducido al lenguaje común significa que no hay que adelantar vísperas y menos cuando se depende de las condiciones climatológicas y sanitarias, por lo tanto el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, no puede asegurar que el proceso electoral en marcha no sufrirá alteraciones y tampoco que “llueva, truene o relampaguee” se llevará a cabo. Aunque en otras elecciones Tláloc hizo la travesura de presentarse y aún así se llevaron a cabo los actos de campaña y las votaciones, esta vez es totalmente diferente, ya que dependerá que para junio ya esté sometida la pandemia, de lo contrario será difícil que los ciudadanos se arriesguen a ir a las urnas. Aseguró que los eventos de proselitismo se desarrollarán con un mínimo riesgo, lo cual no depende de lo que él diga o suponga sino de los partidos políticos y sus candidatos, que sepan comportarse de acuerdo a las circunstancias, teniendo en cuenta que en los últimos días se llevaron a cabo las primeras jornadas de precampaña en donde varios asistentes no portaban el cubrebocas ni guardaban la sana distancia.