Apela a la solidaridad

Después de 15 años con problemas renales, periodo en el cual ha deteriorado su salud de manera importante, José de Jesús Rojas Valdez tiene una oportunidad de mejorar su calidad de vida al ser candidato a un trasplante programado para inicios del próximo año. Derivado de los altos costos médicos y estudios previos, no obstante, requiere del apoyo de la ciudadanía para solventar los mismos.

El joven de 29 años de edad ha enfrentado esta batalla al menos durante la mitad de su vida, la cual, poco a poco, lamentablemente, le ha ido cobrando factura, pues las hemodiálisis a las que es sometido las ha comenzado a resentir su cuerpo. Hasta hace poco, José de Jesús podía trabajar, caminar y hasta correr, sin embargo, a consecuencia de su padecimiento, de momento, está prácticamente imposibilitado para realizar tales actividades. En un acto de generosidad, su gemelo realizó los exámenes pertinentes para ver la compatibilidad del posible trasplante de riñón, los cuales, para su fortuna, resultaron positivos, de modo que, ahora que tiene al donante, sólo falta cubrir los gastos de la cirugía. El joven será intervenido en el Hospital Hidalgo, cuya cirugía tiene un costo de 120 mil pesos, de los cuales pudo acceder a un financiamiento de parte del nosocomio, así como de parte del DIF Estatal. Aún así, le quedan pendientes de cubrir alrededor de 50 mil pesos; una parte de estos serán destinados para que se realicen los últimos estudios correspondientes a paneles reactivos de anticuerpos, tipificación HLA y pruebas cruzadas; además de ello, se deben de cubrir los costos de internamiento. José de Jesús, así pues, pide el apoyo de la ciudadanía, sin importar la cantidad aportada, pues está consciente de que el donativo, por muy poco que sea, resulta sumamente importante para su causa. Las personas que estén en condiciones de apoyarlo, pueden hacer su donativo a la cuenta 4766 8416 5461 5499, a nombre de Jonathan Guadalupe Sosa Ponce.

“Para mí, es una oportunidad la que se me da, el hecho de que finalmente pueda ser intervenido. Lamentablemente, aún no junto el dinero y por eso solicito el apoyo de la ciudadanía. Ojalá me puedan ayudar”, indicó.