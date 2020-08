A través de Cáritas Diocesana de Aguascalientes, la señora Rosa Muñoz Dávila pide el apoyo de la población en general para poder pagar el adeudo que tiene con tres hospitales por la atención de su hijo Emiliano de 16 años, afectado por una bacteria que le provocó la pérdida de un ojo y una operación de la cabeza.

La señora Rosa Muñoz informó que todo empezó el 23 de junio, cuando comenzó con síntomas de cansancio y sin poder dormir, por lo que al ser llevado con un médico, se detectó que una bacteria le estaba afectando en un principio en un riñón. Sin embargo, tres días después empeoró su salud y perdió su ojo izquierdo y posteriormente se le movió al cerebro, por lo que hace 15 días tuvo que se intervenido quirúrgicamente. “Ya lleva tres clínicas, en la Clínica La Central lo tuve internado más de 1 mes y también en la Santa María, pero la operación del cráneo fue en el Hospital Hidalgo. Me lo sacaron tras la operación porque no podíamos estar debido a que hay muchos enfermos, entonces me dijeron que lo atendían en la casa”.

Indicó que actualmente adeuda cerca de 300 mil pesos a las tres clínicas, sin embargo, es madre viuda y no tiene trabajo porque además es ella quien se dedica a cuidar a su hijo que estudiaba la preparatoria y trabajaba por las tardes en una panadería. “Mi hijo tiene muchas ganas de vivir, él siempre está sonriente, si él lucha por qué no voy a luchar yo. Entonces ahorita lo dejo solo y salgo a pedir ayuda y lo intento. He andado en varios lugares y no he tenido respuesta”.

Ambos habitan en la avenida Independencia #154 interior 8, frente al Jardín Carpio, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía en general a fin de solventar esta necesidad. Los interesados pueden llamar a su teléfono celular 449 180 34 66 o bien a Cáritas al 449 915-92-94 y 449 916 19 82.

¡Participa con tu opinión!