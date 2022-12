Tras consumarse el aumento del Impuesto Sobre la Nómina en un 25% con la autorización de la Ley de Ingresos por el Congreso Estatal, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, lamentó que no se estableció consenso sobre el incremento.

En rueda de prensa a la que asistieron ex presidentes de Coparmex, mantuvieron su rechazo al incremento, pero aseguraron que se tiene un canal abierto por la búsqueda de mayor riqueza y generación de empleos, con el ánimo de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado por el bien de Aguascalientes.

Sobre la posibilidad de ampararse contra el incremento, el dirigente empresarial señaló que será una decisión que cada empresa valore en lo particular, luego de que no hubiera respuesta del Congreso Local a su petición de evitar el alza. Señaló que históricamente se sostenían reuniones previas entre autoridades de gobierno y los representantes del sector empresarial para acordar los alcances de este impuesto, en la búsqueda de acuerdos sobre el destino de estos recursos.

Advirtió que el Impuesto Sobre la Nómina es regresivo porque su incremento inhibe la generación de empleo, en lugar de promover más plazas laborales, además de contarse con estudios analíticos que demostraban que no era necesario elevar el ISN para acceder a más recaudación. No obstante, afirmó que se mantiene un diálogo abierto y fluido con el Gobierno del Estado, esperando que en próximas semanas se pueda concretar una reunión de mayor análisis sobre la mecánica en la que se distribuirán los recursos que se recauden por esta medida.

TENÍAN CON QUÉ. González Alonso consideró que el Consejo Coordinador Empresarial contaba con argumentos técnicos para justificar el rechazo al incremento con estudios realizados por el Colegio de Contadores, al igual que el Centro de Investigación de Desarrollo Económico de Aguascalientes que encabeza Alberto Aldape Barrios. De igual manera, expresó su extrañeza de que los secretarios de Desarrollo Económico. Manuel Alejandro González Martínez y de la Secretaría de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García hayan definido no tener un diálogo antes de definir el aumento del ISN en la propuesta de Ley de Ingreso del Estado.