Un fuerte accidente entre una revolvedora de cemento y un vehículo particular movilizó a los cuerpos de emergencia sobre la carretera 22, a la altura de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Tepezalá.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el percance, la pesada unidad terminó encima del automóvil, por lo que, de manera preliminar, se reportó la presencia de personas prensadas entre las unidades.

Los servicios de emergencia acudieron al sitio para realizar las maniobras de atención y rescate. Uno de los lesionados fue trasladado en código rojo al Hospital de Rincón de Romos, debido a la gravedad de su estado.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas personas resultaron heridas ni las circunstancias que provocaron el accidente.

El percance también ocasionó complicaciones viales sobre la carretera 22 mientras se desarrollaban las labores de emergencia, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.