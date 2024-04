Un trágico accidente automovilístico en la carretera federal No. 45 Sur, cerca del poblado Ex Hacienda de Peñuelas, en el municipio de Aguascalientes, dejó un saldo de dos muertos. El suceso ocurrió el domingo a las 23:00 horas e involucró a un automóvil y un taxi del Aeropuerto de Aguascalientes.

Las víctimas, identificadas como Jonathan, de 38 años, y Sergio, de 27 años, sufrieron múltiples traumatismos que resultaron fatales. Al lugar acudieron elementos de Bomberos Estatales, agentes de la Guardia Nacional, ambulancias de Cruz Roja y del ISSEA, así como personal de la Dirección de Investigación Pericial y agentes del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación del Delito (PDI), acompañados por un agente del Ministerio Público de Hospitales.

Jonathan conducía un automóvil Chevrolet Beat, color gris con placas de Aguascalientes, y regresaba del Aeropuerto de Aguascalientes, donde había recogido a Sergio. Sergio, originario del Estado de México, había llegado a la ciudad para disfrutar de unos días de vacaciones y asistir a la Feria Nacional de San Marcos.

El accidente ocurrió cuando el Chevrolet Beat, desplazándose a exceso de velocidad en dirección sur a norte, bajaba de un puente vehicular en el entronque con la carretera hacia el poblado de Peñuelas. Jonathan perdió el control del vehículo, que se desvió hacia la izquierda, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios. En ese momento, el coche fue impactado en su costado derecho por una camioneta Volkswagen Transporter blanca, asignada como taxi del aeropuerto y con placa del SPF, número económico 050.

El impacto fue tan severo que Jonathan y Sergio fallecieron en el acto, mientras que el conductor del taxi resultó herido y fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS para recibir atención médica.