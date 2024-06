Un aparatoso choque por alcance se registró el lunes por la tarde en el Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos, en el municipio de Calvillo, que dejó como saldo de una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance fue reportado aproximadamente a las 18:40 horas y se registró a la altura del kilómetro 45+800 de la carretera federal No. 70, a la altura de la colonia Magisterial.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de Calvillo y policías estatales, además de agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA.

Quien provocó el accidente fue el conductor de una camioneta Nissan pick up, color verde, con placas de circulación de Zacatecas, el cual se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando abandonada la unidad automotriz.

Un hombre que le acompañaba y que fue identificado como Javier, de 54 años, resultó herido y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Calvillo, donde se reportó su estado de salud como estable.

Se estableció que la camioneta Nissan pick up se desplazaba a exceso de velocidad por el Blvd. Rodolfo Landeros Gallegos, cuando al llegar a la altura de la colonia Magisterial, el conductor no alcanzó a frenar y se impactó violentamente contra la parte trasera de un taxi de Calvillo, marca Nissan V-Drive, color blanco con verde, que era conducido por el señor Enrique, de 51 años, quien resultó ileso.

Se estableció que el taxista circulaba en condiciones normales y al llegar a unos reductores de velocidad, disminuyó la marcha momentáneamente, siendo en ese momento que fue impactado por la camioneta pick up, cuyo conductor perdió el control y se proyectó hacia el camellón central, donde colisionó frontalmente contra un árbol que arrancó desde la raíz.