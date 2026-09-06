Un choque lateral entre una camioneta y un automóvil dejó como saldo una mujer lesionada durante la noche del sábado sobre la carretera estatal número 60, entre la colonia La Florida y la comunidad San Nicolás de Arriba.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 4+100, donde policías estatales de Carreteras y paramédicos del ISSEA encontraron una Chevrolet Silverado roja, modelo 2004, conducida por Javier N, de 42 años, y un Honda Civic gris, modelo 2019, manejado por Margarita N, de 44 años.

La conductora del Civic resultó lesionada y fue atendida por paramédicos, quienes posteriormente la trasladaron en la ambulancia ECO488, en código verde, al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

De acuerdo con los indicios recabados por los policías en el sitio, la Silverado circulaba de poniente a oriente cuando su conductor se incorporó a la carretera estatal 60 sin la debida precaución e invadió el carril por el que avanzaba el Honda de sur a norte.

La maniobra impidió el libre paso del automóvil, cuya parte frontal terminó golpeando el costado izquierdo de la camioneta.