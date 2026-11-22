Un choque entre dos vehículos dejó tres mujeres lesionadas, una de las cuales tuvo que ser trasladada a un hospital, sobre la carretera estatal 152, en el municipio de San Francisco de los Romo.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este domingo, a la altura del kilómetro 4+900, en el tramo comprendido entre el fraccionamiento La Ribera y la Universidad Intercultural.

En el percance participaron un Renault Kwid blanco, conducido por Ana Karen “N”, de 28 años, y una Chevrolet Venture roja, manejada por Leonardo “N”, de 25 años. Ambas unidades portaban placas de Aguascalientes.

La conductora del Renault resultó lesionada, al igual que sus acompañantes María de Lourdes “N”, de 38 años, y Yareni “N”, de 21 años. Una de las afectadas fue trasladada en código verde al Hospital General de Rincón de Romos, aunque no se precisó cuál de ellas requirió hospitalización.

Por su parte, Leonardo sufrió golpes que no ameritaron su traslado a un centro médico.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, el Renault circulaba por la calle Huexotla, de sur a norte, cuando su conductora intentó incorporarse a la carretera 152 mediante una vuelta a la izquierda.

La maniobra, presuntamente realizada sin precaución, provocó que la Chevrolet Venture impactara contra la parte delantera izquierda del Renault.

Policías estatales y paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del 911.