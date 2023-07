En la carretera estatal No. 12, a la altura del poblado de Bimbaletes, en el municipio de Asientos, se registró un choque entre dos motocicletas y uno de los conductores resultó lesionado, por lo que requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Fue aproximadamente a las 20:00 horas del pasado domingo cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte, donde se informaba que a la altura del poblado de Bimbaletes El Álamo, en el municipio de Asientos, se encontraban dos jóvenes tirados sobre la cinta asfáltica, tras haber sufrido un accidente.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Asientos y policías estatales, además de una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo sólo encontraron a uno de los motociclistas lesionados, quien fue identificado como Emmanuel, de 19 años, el cual presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado al HGZ No. 3 del IMSS en el municipio de Jesús María, donde se reportó su estado de salud como estable.

Se estableció que el ahora lesionado se desplazaba por la carretera estatal No. 12 a bordo de una motocicleta marca Italika, color negro con verde y con placa de circulación de Aguascalientes.

En determinado momento se impactó por alcance contra otra motocicleta que no llevaba luces prendidas y por tal motivo no se percató de su presencia, provocando con ello que ambos motociclistas cayeran aparatosamente al suelo.

Sin embargo, el otro joven que se vio involucrado en el accidente logró incorporarse y tras abordar nuevamente su motocicleta, se dio a la fuga con rumbo desconocido, motivo por el cual no pudo ser identificado.