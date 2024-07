En la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga, se registró un aparatoso accidente automovilístico que dejó a una mujer gravemente herida y requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

El percance fue reportado al número de emergencias 911 el pasado martes a las 19:00 horas. Se registró a la altura del kilómetro 26+200, lugar hasta donde se trasladó personal de Protección Civil Municipal y Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga, además de agentes de la Guardia Nacional y policías estatales.

En este accidente se impactaron un automóvil Ford Fiesta, color rojo, con placas de circulación AAP-664-E de Aguascalientes, que terminó volcado fuera de la cinta asfáltica, y una camioneta de transporte de personal marca Nissan Urvan NV350, color blanco, con razón social “Grupo CREO”, con matrícula ACF-679-F de Aguascalientes.

El coche era conducido por el señor J. Cruz, de 66 años, con domicilio en la colonia 5 de Mayo, quien presentó algunos golpes leves en diferentes partes del cuerpo y no ameritó su traslado a un nosocomio. Sin embargo, una mujer que lo acompañaba, identificada como Alejandra, de 48 años, con domicilio en el poblado de Emiliano Zapata, resultó gravemente herida y fue trasladada en una ambulancia del ISSEA al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, para recibir atención médica especializada.

En la camioneta Nissan Urvan, que tras el impacto terminó fuera de la cinta asfáltica, viajaban cinco trabajadores de la empresa Nissan, quienes se dirigían al municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. Todos resultaron con golpes leves y no requirieron ser trasladados a algún hospital. El chofer de la unidad, identificado como Jorge, de 45 años, resultó ileso.