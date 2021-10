José de Jesús López de Lara

Un aparatoso accidente automovilístico se registró el miércoles por la mañana en la carretera federal No. 45 Sur, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas que requirieron ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Fue a las 08:07 de la mañana, cuando, en el C4 Municipal, se recibió un reporte, en el que se informaba que, en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura de la empresa JATCO México, se había registrado un choque frontal entre dos vehículos, luego de que uno de ellos hubiera perdido el control y, tras haber brincado el camellón central, invadiera los carriles de circulación contrarios.

Hasta el lugar del accidente, acudieron policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de Cruz Roja, además de los paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas del helicóptero Halcón Uno de la SSPM.

Debido a que uno de los conductores quedó prensado de sus extremidades inferiores en el interior de su vehículo, se requirió de la presencia de los Bomberos Municipales de Aguascalientes y del personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes, tras realizar las maniobras necesarias, procedieron a liberar a la víctima.

Los lesionados fueron el señor Mario, de 46 años, conductor de un coche Chevrolet Chevy Monza, color verde y con placas de circulación NRM-4535 del Estado de México, quien fue el que quedó prensado. Asimismo, una mujer identificada como Lizeth, de 36 años, conductora de una camioneta Crossfox, color rojo y con placas de circulación ACT-429-B de Aguascalientes.

Tras ser valorados por los socorristas de Cruz Roja y paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas de la SSPM, ambos lesionados fueron trasladados al HGZ No. 2 del IMSS, donde quedaron internados.

Cabe destacar que, en este accidente, también resultó dañado un coche Ford Fiesta, color blanco y con placas de circulación ABD-636-A de Aguascalientes que fue impactado por alcance. La conductora, que fue identificada como Raquel, de 46 años, resultó ilesa.