Un aparatoso accidente tipo volcadura de un tráiler se registró el pasado jueves por la noche en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del poblado de El Salitrillo, en el municipio de Rincón de Romos. El saldo fue de una persona lesionada y pérdidas materiales millonarias. El percance fue reportado al número de emergencias 911 aproximadamente a las 22:25 horas y ocurrió en el kilómetro 37+000 de dicha carretera.

Al lugar acudieron Bomberos Municipales y personal de Protección Civil de Pabellón de Arteaga, así como una ambulancia del ISSEA y agentes de la Guardia Nacional. Se encontró volcado sobre su costado derecho, obstruyendo parcialmente la circulación vehicular, un tráiler de color blanco propiedad de la empresa Grupo ANBEC, con placas de circulación 61-AU-1H del SPF, y un remolque tipo caja seca que transportaba 20 toneladas de cubetas de plástico.

El conductor, identificado como Jesús Manuel, de 67 años, sufrió algunos golpes en diferentes partes del cuerpo. Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar del accidente, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital. Según el relato del conductor, Jesús Manuel circulaba de sur a norte por la carretera federal No. 45 Norte en dirección hacia la ciudad de Chihuahua.

Sin embargo, al llegar al kilómetro 37+000, frente al poblado de El Salitrillo en el municipio de Rincón de Romos, el tráiler derrapó sobre el piso mojado debido a la lluvia, perdiendo el control y volcándose de manera aparatos.