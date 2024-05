Una aparatosa volcadura de un tráiler se registró el martes por la mañana en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado de San Antonio de Peñuelas, en el municipio de Aguascalientes. El percance fue causado por el exceso de velocidad y la falta de precaución del conductor, quien resultó lesionado y fue necesario trasladarlo al HGZ No. 1 del IMSS para recibir atención médica especializada.

El accidente automovilístico ocurrió a las 06:00 horas, en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del kilómetro 104+700, cerca de la planta automotriz Cougar del Centro, en el poblado de San Antonio de Peñuelas. Al lugar acudieron policías estatales, bomberos estatales y municipales de Aguascalientes, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de la Cruz Roja.

A su llegada, encontraron un tráiler marca International, color blanco, con doble remolque tipo cisterna, propiedad de la empresa Transportes TUTUSA, que viajaba hacia la ciudad de Aguascalientes procedente de la ciudad de León, Guanajuato. El conductor, identificado como Ramiro, de 49 años, fue rescatado por los bomberos estatales a través del parabrisas. Tras ser evaluado por los socorristas de Cruz Roja, se determinó que presentaba un traumatismo craneal moderado, por lo que fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS, donde quedó internado.

Se estableció que el tráiler, que transportaba dos semirremolques cargados con 31,000 litros de gasolina, circulaba a exceso de velocidad en dirección de sur a norte por la carretera federal No. 45 Sur. Al tomar una curva cerca de la Automotriz Cougar del Centro, justo antes de llegar a la Puerta de Acceso Sur, el conductor perdió el control y salió de la cinta asfáltica, resultando en una volcadura aparatosa.

Es importante destacar que los bomberos municipales de Aguascalientes realizaron las maniobras necesarias para contener la fuga de combustible y evitar una posible tragedia.