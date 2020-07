Saldo de tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, dejó la volcadura de un automóvil en la carretera estatal No. 77, a la altura del poblado de Los Arellano, en el municipio de Aguascalientes.

Las víctimas de este percance fueron un adulto y sus dos hijos pequeños, quienes a bordo de ambulancias del ISSEA y de la Coordinación Municipal de Protección Civil fueron trasladados al HGZ No. 3 del IMSS a recibir atención médica.

El accidente automovilístico se registró el miércoles a las 09:30 de la mañana, en la carretera estatal No. 77 y casi entronque con la carretera estatal No. 110.

Al lugar del accidente acudieron policías estatales quienes encontraron un automóvil Chevrolet Spark, color azul y placas de circulación de Aguascalientes, el cual se encontraba volcado fuera de la carretera.

Los lesionados fueron el conductor que se identificó como Alejandro, de 39 años, así como su hijo de 12 años y su hija de 11 años.

El señor Alejandro señaló que se desplazaba en condiciones normales por la carretera estatal No. 77, cuando poco antes de llegar al entronque con la carretera estatal No. 110, perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, volcándose aparatosamente.

