Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-«Ustedes son el alma de este movimiento», arengó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante cientos de Servidores de la Nación convocados en el WTC de Boca del Río, Veracruz.

Como ha sucedido en otras entidades, el Mandatario se reunió en Veracruz y Tabasco con esa estructura, considerada como la columna vertebral del Gobierno federal porque reparte los apoyos y difunde información de la 4T en todo el País.

«Siempre hemos dicho que es importante el trabajo de escritorio, pero lo mero principal es el trabajo en el territorio», señaló en su discurso.

«Ustedes son el alma de este movimiento, por eso vinimos a verles, decirles vamos adelante, vamos a continuar todos los Programas de Bienestar, ya tenemos el presupuesto completo para este año».

Como ha sucedido en el Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, donde ya sostuvo encuentros para apapachar a esta estructura, López Obrador presumió sus logros gubernamentales e insistió en que en su Administración no hay corrupción.

En Boca del Río argumentó que leyó un tuit de una señora que decía que el problema en las Administraciones anteriores no era falta de presupuesto, sino que sobraban corruptos.

«No tenemos problema con el presupuesto, además se está manejando con responsabilidad», informó tras asegurar que no adquirió más deuda, no subió impuestos y el precio de los energéticos, «en términos reales», no ha aumentado.

Al salir de su encuentro en Boca del Río, medios locales le preguntaron sobre el contenido de la reunión, pero les respondió que «los programas sociales están como nunca e irán aumentando».

«Nos reunimos con servidores públicos que trabajan a ras de tierra, que recogen los sentimientos de la gente y que aplican los Programas para el Bienestar bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres», se limitó a decir el Mandatario en sus redes sociales.

El Presidente aseguró que estas reuniones no tienen qué ver con la organización territorial rumbo a la elección de 2024, pero ha decidido hacerlas privadas y exigido que no se difunda su contenido.

«La meta es afianzar el trabajo en equipo, como una sola estructura para consolidar los apoyos en todo el País», argumentó, en sus redes sociales, el Coordinador General de Programas para el Bienestar del Gobierno federal, Carlos Torres.

De acuerdo con la Nómina Transparente de la 4T, esta estructura está conformada por 18 mil 871 empleados, quienes ganan, en su mayoría, 10 mil pesos mensuales por dispersar los apoyos y atender a beneficiarios en todo el País.

Según los testimonios que se han dado de los encuentros, el Presidente informa cómo van los logros de su Gobierno en programas sociales, les pide unidad, coordinación, orden y eficiencia para distribuir los recursos destinados para apoyos, principalmente para adultos mayores y personas con discapacidad.