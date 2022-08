La última semana de temporada regular no arrancó de la mejor manera para los Rieleros de Aguascalientes, debido a que se vieron ampliamente superados en el norte del país al caer ante los Acereros de Monclova en el primer juego de la penúltima serie de la temporada regular.

Apenas en la primera entrada, Alex Mejía y Bruce Maxwell produjeron carreras para Monclova que ya tenían ventaja de dos carreras. Eliezer Ortiz acercó al Riel a una de diferencia con cuadrangular solitario en el tercer rollo, pero fue lo único positivo que consiguió Aguascalientes. Noah Perio con un vuelacercas de dos carreras le dio diferencia de tres a Monclova, que parecía tenía controlado el partido.

La victoria fue amarrada por los locales en el quinto rollo con un ataque de siete carreras con todo el line up participando a la ofensiva. Addison Russell comenzó la fiesta con un doblete a lo que le siguieron Chris Carter y Francisco Peguero con par de sencillos. Noah Perio provocó una carrera de caballito negociando un pasaporte con casa llena y el ataque lo completó Rodolfo Amador con sencillo y Keon Broxton con doblete de dos carreras cerrando el 11-1.

Aunque Rieleros tuvo un par de intentos de anotar, no pudo concretar sus oportunidades, por lo que se quedó sin anotar más carreras y cayó en el primero de la serie sin que el marcador se moviera más. Néstor Molina se llevó su primera derrota en su regreso con el Riel al trabajar 4.1 entradas recibiendo seis imparables y regalando un pasaporte con ocho carreras limpias en contra. Los Rieleros buscarán reaccionar hoy a las 19:30 horas en el segundo encuentro de la serie.