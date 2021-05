Graves afectaciones tendrán los hogares, negocios y la industria ante la previsión de apagones durante el verano en el país, ante lo caro del gas con lo que se genera la energía en las Centrales de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad, así lo estableció el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza.

Ante la previsión de que este verano será atípicamente caliente, lo que generará posibles apagones en el país por el alto consumo de energía ante un mayor uso de los aires acondicionados, el especialista dijo que esto tiene que ver con la forma en cómo se genera la electricidad actualmente en México, al recordar que actualmente el precio del gas natural es muy caro, al ser con lo que producen la energía, a través de las centrales de ciclo combinado “y esto ya se veía venir, mientras no tengamos garantías de que extraigamos aquí mismo en México el gas natural, yo creo que vamos a seguir teniendo este problema, además del costo”.

Resaltó que hay ciudades y estados en los que no es un lujo, sino una necesidad contar con aires acondicionados por las altas temperaturas y es cuando hay mayores aumentos de energía eléctrica, por lo que habrá que estar muy atentos y ojalá la autoridad avise a la sociedad realmente cuándo se darían tales apagones para estar prevenidos.

Afirmó que de darse tal acción, seguramente se realizará por secciones en ciertas áreas específicas, tratando de no afectar a las poblaciones más vulnerables y en horas pico, es decir, muy temprano cuando la gente se levanta y cuando comienza a oscurecer entre las 6 y las 8 de la noche, lo cual podría afectar a la parte productiva del país y a los hogares. “Si nosotros nos quedamos sin luz y tenemos algo en refrigeración, se va a echar a perder, ya no trabajamos desde casa, las tiendas, no se diga, donde tienen cámaras de refrigeración pues sólo van a aguantar unas horas y las que no tienen planta de emergencia, se estarán viendo afectadas y en la parte de la inseguridad también, si nos apagan por un día el alumbrado público, no imagino lo que pudiera pasar”.