Aguascalientes se vio seriamente afectado con el apagón registrado alrededor de las 2:28 de la tarde de este lunes tras la falla en el Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo al presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, Eduardo Llamas Esparza, ante este tipo de situaciones se hace más que evidente la participación de entes privados que ayuden a la CFE en la generación de energía eléctrica.

Esta situación afectó a los 11 municipios del estado donde la interrupción fue por intervalos de 5, 10, 15, 25 minutos hasta por hora y media en varias zonas. De acuerdo a información proporcionada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la razón del apagón se debió a que se presentó un “desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía, ocasionando una pérdida de aproximadamente 7,500 Megawatts por lo que se activaron los esquemas de protección automática con el fin de minimizar un riesgo mayor”.

La dependencia federal detalló que esta situación provocó que salieran de operación 93 circuitos de media tensión, siendo el origen de la falla en el sureste mexicano lo que colapsó el voltaje e hizo que salieran de operación las plantas de generación.

Al respecto, Eduardo Llamas Esparza señaló que esta falla histórica en el país es muy grave y delicada, pues con ello se confirma que la CFE no tiene líneas de transmisión que puedan soportar en momentos críticos como éste para poder transmitir por otro lado la energía, “ya que solamente estamos colgados en ciertas partes de las regiones del país por una sola línea de transmisión y esto es lo que pasa cuando pueden darse estos apagones”.

Asimismo, dijo que hoy más que nunca se hace patente la urgencia de la participación de entes privados en la generación de energías limpias y renovables que coadyuven con la CFE, lo cual está considerado en la Reforma Energética. “Si bien el gobierno de la 4T ve algunas fallas en cuanto a la Reforma, hay que encontrarlas y hay que echarla andar para adelante, pero no retroceder. Son cosas que no se pueden descartar, sino ajustar, pero no empezar de cero a fin de evitar situaciones como este apagón que afectó a varias partes del país incluido Aguascalientes”.

UN DATO:

36 cruceros semaforizados sufrieron afectación por la falta de energía eléctrica ayer en el apagón nacional; en la zona centro fueron 12 cruceros afectados, en el norte de la ciudad sobre Avenida Colosio y salida a Zacatecas, al poniente en Bulevar Juan Pablo segundo y Bulevar San Marcos, asimismo en todo el suroriente desde la salida a México hasta Bulevar Guadalupano, cuyos cruceros fueron inmediatamente atendidos por personal de la Policía Vial. Aproximadamente las 18:40 horas los 36 puntos ya estaban en funcionamiento y el personal de la Policía Vial continuó pendiente para cualquier auxilio que se tuviera qué atender.