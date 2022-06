Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Por su talento en el regional mexicano, amigos y allegados de Yrma Lydya Gamboa aseguran que la cantante tenía un futuro prometedor por delante, pero sus sueños quedaron truncados la noche del jueves, cuando su esposo Jesús Hernández Alcocer le disparó tres veces para acabar con su vida.

Amante de la música regional, con una voz versátil para cantar desde temas de Armando Manzanero hasta de Agustín Lara, Yrma Lydya comenzaba a despegar en la industria. Carlos Cuevas, quien la tuvo varias veces como invitada en su programa de televisión, lamentó el deceso.

«La llevaron al programa para que le diéramos oportunidad y así la conocimos muy chiquita, fue a dos o cuatro programas y siempre iba con su mamá, entonces me cayó muy mal esta noticia, además por la forma en la que se dio. La voy a recordar con la hermosa sonrisa que siempre la caracterizaba, pero sobre todo por su bello canto, me gustaba mucho cómo cantaba porque manejaba repertorio del que yo manejo, interpretaba a los grandes, porque por la buena voz que tenía podía igual cantar a Manzanero que a Lara», agregó Cuevas.

María del Sol, integrante del espectáculo Doce GranDiosas, del que Yrma Lydya era telonera invitada, se unió al dolor de la familia.

«Tan dulce, tan Hermosa, an Talentosa. @yrma_lydya Mañana cantaríamos juntas. No hay palabras, de veras, sólo lágrimas, tan poco tiempo de conocernos y DIOS nos permitió ir más allá de la Música. Orando por tu Mami y toda tu Familia», escribió ayer la cantante.

Hoy estaba programada su presentación en el concierto de Doce GranDiosas en Glendale, California.

