En un partido celebrado en el Estadio Victoria y con su toque de polémica, los Rayados de Monterrey rescataron los tres puntos de su visita a Aguascalientes al derrotar por la mínima a Necaxa con un solitario gol de Jordi Cortizo.

Este miércoles por la noche, el equipo de Necaxa recibió a Monterrey en la actividad de la jornada 3 de la Liga MX. La escuadra de Aguascalientes venía de golear a Puebla en su partido anterior, mientras que los Rayados venían de recibir una goleada por parte del Cruz Azul, por lo que esta era una buena oportunidad para que los Rayos sumaran otra victoria en casa.

En la primera parte se tuvieron muy pocas acciones de peligro, ya que ambos equipos no arriesgaron demasiado. Las más claras del primer tiempo fueron un tiro con poco ángulo de Palavecino que rozó el poste rival y, sobre todo, una jugada llena de rebotes en el área necaxista que terminó salvando Mayorga en la línea.

En el segundo tiempo, Necaxa empezó mejor, pero al minuto 57 los Rayados anotaron el único gol del encuentro en una jugada de Jesús Corona por la banda derecha. El “Tecatito” envió un pase hacia Jordi Cortizo, quien remató de primera con un tiro muy colocado que fue imposible para Unsain.

Los Rayados mantuvieron la ventaja y hasta el minuto 75 se tuvo la jugada polémica del partido, ya que Ricardo Monreal hizo gritar a la afición con un balón que apenas cruzó la línea de gol, pero que el árbitro no señaló como anotación.

El cuadro local festejó el gol, pero el partido continuó, por lo que se tuvo que pausar el encuentro. Tras la revisión de la jugada, se notó que el balón sí cruzó la línea, pero antes hubo un fuera de juego de Cambindo, o al menos así lo determinó el VAR. Al final, no se marcó gol e incluso Brian Garnica fue expulsado por reclamarle al árbitro.

Después de un cierre con tensión, Necaxa no pudo anotar el gol del empate, por lo que Rayados se quedó con la victoria, siendo el sexto triunfo al hilo de Monterrey sobre Necaxa, dejando en claro su dominio sobre los Rayos.

Necaxa visitará este domingo al cuadro de León para después viajar a Minnesota para su compromiso en la Leagues Cup, regresando a la liga mexicana hasta el 24 de agosto.