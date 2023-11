Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- A pesar de que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) se opone al regreso a clases en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, la Gobernadora Evelyn Salgado anunció que iniciarán mañana.

Si bien la morenista aseguró que las clases se reanudarán sólo en las escuelas que no hayan sufrido daños por el huracán «Otis», la Ceteg afirmó desde el pasado 6 de noviembre que no existen las condiciones para que esto suceda.

«Priorizando la seguridad y bienestar de nuestros alumnos, así como del personal docente y administrativo, hemos decidido que el retorno sea gradual y con total sensibilidad para cada caso.

«En los inmuebles con registro de daños, continuaremos con los protocolos necesarios para apoyar la reactivación del sector educativo lo más pronto posible», informó la Mandataria estatal en redes sociales.

Héctor Torres Solano, dirigente de la Ceteg, dijo que en un recorrido por los planteles se observaron graves daños materiales por lo que no existen condiciones para el regreso a clases y calificó de irresponsable el anuncio de la morenista.

«Tampoco puede haber clases de manera virtual porque en las colonias, comunidades y en la propia ciudad de Acapulco la señal de internet sigue fallando y en algunas zonas ni no ha llegado», dijo el dirigente.

«Como se puede hablar de un regreso a clases si la gente anda buscando agua, comida e incluso que algunos de ellos estén enfermos o hayan sufrido la pérdida o tengan desaparecido un familiar», expresó.

El pasado 16 de noviembre, el colectivo Educación Con Rumbo (ECR) exigió al Gobierno federal implementar un plan estratégico para el regreso a clases, además de un presupuesto especial para daños estructurales y operativos en planteles.