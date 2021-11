César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la prisión de Santa Martha Acatitla, la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, convocó a una «resistencia civil pacífica», que inicia con una oración por su liberación.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la ex funcionaria de la Administración de Enrique Peña Nieto reiteró que está privada de su libertad de manera injusta.

De acuerdo con las imágenes difundidas, además de la jornada de oración, se prevé que hoy haya manifestaciones enfrente de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Mientras que el miércoles habrá una movilización en la Glorieta de la Palma, sobre Avenida Reforma, y el viernes habrá otra manifestación en la CNDH.

«Para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas otras y muchos otros que están recluidos de manera injusta», dijo.

Presa sin sentencia, Rosario Robles hizo eco de lo dicho por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien aseguró que en México se abusa de la prisión preventiva.

«Las cárceles están llenas de gente que no tienen recursos ni tiene posibilidades de defenderse, y hoy, desde esta trinchera, también hablo por todas ellas, muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos», comentó.

La ex funcionaria, quien es señalada por participar en un esquema de desvíos de recursos públicos, dijo que México no necesita polarización, sino reconciliación.

«Si se utilizan las instituciones de la República para venganzas personales, para venganzas políticas, estamos generando un retroceso», agregó.