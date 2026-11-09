Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores de los módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron de un paro nacional de labores hoy lunes en demanda de mejores salarios y condiciones laborales.

El INE les ofrece una aumento del 6 por ciento, pero ellos exigen casi un 100 por ciento,

Edgar Fernández, representante de los empleados, informó a Grupo REFORMA que la mayoría de los módulos de credencialización permanecerán cerrados.

Además, a las 10:30 horas realizarán una protesta frente a las oficinas del Consejo General del INE, en Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México.

Aseguró que sólo Yucatán, Colima y Puebla quedarían fuera de la movilización, debido a que trabajadores de esas entidades han recibido amenazas para no participar.

Los inconformes exigen un aumento equivalente a dos salarios mínimos, para pasar de los actuales 9 mil 600 pesos mensuales a cerca de 19 mil pesos.

Fernández señaló que perciben 4 mil 600 pesos quincenales, pese a realizar funciones especializadas que requieren capacitación constante y, en muchos casos, estudios de licenciatura.

Ante las protestas, el INE anunció una propuesta de incremento salarial de 6 por ciento para el personal con nivel FA1, que entraría en vigor en enero de 2027.

En un comunicado, el organismo también ofreció respetar las jornadas laborales y los descansos, establecer periodos vacacionales fijos, ampliar la capacitación dentro del horario de trabajo y renovar el equipo tecnológico, además de garantizar el suministro oportuno de insumos.

El Instituto planteó fijar una semana de vacaciones del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarían de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.