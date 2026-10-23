En un cierre de año repleto de carreras atléticas en Aguascalientes, una de las que forman parte del calendario del mes de noviembre es la segunda edición de la Carrera de la UTMA, la cual espera la participación de más de 500 personas.

Los detalles de esta carrera se dieron a conocer ayer en una rueda de prensa en la que estuvieron Ricardo García, como representante del IDEA; Luis Antonio Vázquez, presidente de la Asociación de Atletismo; Fernando Herrera Ávila, rector de la UTMA; Ricardo Vargas Hernández, presidente del Patronato de la UTMA, así como Juan Antonio Organista y Misael Chávez.

Esta carrera se realizará el próximo domingo 15 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, partiendo desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA), ubicada en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en la zona oriente de la capital.

Las distancias que se tendrán serán de 3, 5 y 10 km, y podrán participar tanto los alumnos y el personal de la UTMA como corredores en general que quieran ser parte de esta carrera. El costo de recuperación es de tan solo 100 pesos e incluye una playera y los derechos del corredor, por lo que es una gran opción para los nuevos runners de Aguascalientes.

Las inscripciones se podrán hacer de manera presencial en las instalaciones de la UTMA o a través de un enlace que se puede obtener en las redes sociales de la universidad.