Nallely Soledad Hernandez Perez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que será el próximo 30 de noviembre cuando se autorice el paso de ganado mexicano a Estados Unidos a través del cruce Nogales-Columbus.

Así lo informó Brooke Rollins, titular del USDA, tras una visita de inspección en el paso de Nuevo México.

«Tenemos previsto abrir el puerto de Nogales-Arizona para el tránsito de ganado el 30 de noviembre, es decir, en poco más de un mes, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones necesarias. «También me complace anunciar que, a partir del lunes 26 de octubre, reanudaremos la importación de equinos desde México a través del cruce terrestre en Santa Teresa, Nuevo México», detalló la funcionaria.

Así, México acumulará cuatro pasos fronterizos para ganado antes de cerrar el año, tras la reapertura el pasado 24 de agosto.

De acuerdo con el USDA, se han dispersado más de mil 500 millones de moscas estériles a lo largo de la frontera con México, para atender la emergencia por el gusano barrenador de ganado.

Rollins recordó que se ha implementado un protocolo de inspección riguroso para asegurar que cada animal que busque cruzar la frontera sea sometido a varias revisiones antes de ingresar a Estados Unidos.

Cabe recordar que, luego de más de un año de suspensión para el paso del ganado mexicano a Estados Unidos, el pasado 24 de agosto se abrió el paso por medio de Agua Prieta, Sonora; unas semanas después se habilitó el cruce de San Jerónimo y este lunes arranca el paso de Palomas, ambos puntos en Chihuahua.