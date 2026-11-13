Este sábado 14 de noviembre se realizarán cierres viales en distintas calles del centro de Aguascalientes debido a la Carrera Nocturna de la Copa Aguascalientes 2026. Las restricciones a la circulación comenzarán a partir de las 19:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

De acuerdo con información del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), las afectaciones se concentrarán principalmente en las calles Carranza, Nieto, Madero, Juan de Montoro y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad, donde se desarrollará parte de la competencia deportiva.

Entre los puntos donde se contemplan cierres se encuentran el cruce de Moctezuma y Victoria, así como las intersecciones de Carranza con Guerrero, Matamoros, José F. Elizondo y Eduardo J. Correa. También habrá restricciones en Jesús F. Contreras, en sus cruces con Fernández Ledesma y Esparza Oteo.

En la zona de Manuel M. Ponce se prevén afectaciones en los cruces con Monroy, Andador J. Pani y Eduardo J. Correa. Asimismo, estarán sujetos a cierres la intersección de Eduardo J. Correa y Nieto, además de los cruces de Nieto con José F. Elizondo, Matamoros, Guerrero y Galeana.

Las restricciones también alcanzarán la calle Juan de Montoro, específicamente en sus cruces con Colón, Díaz de León, Zaragoza y Cosío. A estos puntos se suman la glorieta de la Purísima y la intersección de Ezequiel A. Chávez con Concepción Aguayo.

Otra de las vialidades que registrará afectaciones será Madero, donde se contemplan cierres en sus cruces con Ezequiel A. Chávez, Privada Enrique M. del Valle, Barragán, Cosío, Agustín R. González, Zaragoza, Hidalgo y Morelos.

Ante estas restricciones, se recomienda a quienes circulen por el centro de la capital tomar precauciones, modificar sus recorridos habituales y anticipar sus tiempos de traslado. Se prevé que los cierres concluyan entre las 21:30 y las 22:00 horas.