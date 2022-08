Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

Querétaro, México.-El PAN anunció su primera pasarela de aspirantes a la Presidencia de la República, en la que no están incluidos ni Ricardo Anaya ni Lilly Téllez.

El dirigente nacional panista Marko Cortés anunció que la pasarela se realizará el 2 de octubre próximo en la Ciudad de México.

Cinco panistas concurrirán ese día al primero de varios Foros de Buen Gobierno que tendrán lugar en diferentes estados del País.

Se trata de los Gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; de Chihuahua, Maru Campos; y de Querétaro, Mauricio Kuri; así como los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks.

La senadora Lilly Téllez, también mencionada entre los presidenciables panistas, no fue convocada, se argumentó, por no haber tenido antes una función de Gobierno.

Ricardo Anaya, quien en 2018 fue postulado por una alianza opositora, no figura tampoco debido a que se encuentra fuera del País tras las acusaciones que formuló en su contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por supuestamente haber recibido sobornos para apoyar la reforma energética del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

El senador Damián Zepeda también fue excluido de la pasarela, a pesar de que públicamente ha manifestado que buscará la postulación; de hecho, fue el primero que propuso que los aspirantes se placearan en varios puntos de la República.

«El 2 de octubre vamos a tener el primer foro de gobernanza, en donde le vamos a decir a la gente que sí hay otra forma de gobernar», explicó Marko Cortés en Querétaro, durante los trabajos preparatorios de la bancada del Senado.

Cortés calificó al Gobernador anfitrión, Mauricio Kuri, como un liderazgo de la sociedad civil, puesto que no es militante panista.

«Tiene los valores y las convicciones que tenemos en Acción Nacional y, por supuesto, que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que hoy ve que las cosas van de mal en peor», planteó.