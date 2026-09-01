Anuncia Miley Cyrus álbum y conciertos en Los Ángeles

CDMX.- Miley Cyrus anunció Bass Persuades, su nuevo álbum, que será publicado el 18 de septiembre por Atlantic Records y marcará una etapa en su trayectoria. La cantante compartió en redes sociales la portada del material, integrado por 10 canciones, y explicó que el título resume las emociones que puede provocar la música, desde el amor y la alegría hasta el desamor y la vulnerabilidad.

El disco incluirá colaboraciones de Model/Actriz y Andrew Wyatt, integrante de Miike Snow. Su lanzamiento será el primero de Cyrus con Atlantic Records, después de trabajar con Columbia Records y RCA.

La intérprete también confirmó dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, previstos para el 16 y 18 de octubre. Las presentaciones marcarán su regreso a los escenarios y se espera que incluyan parte del repertorio del nuevo álbum, además de la participación de una invitada especial.

La preventa para miembros de American Express comenzará el 8 de septiembre; la destinada a seguidores de Cyrus, el día 9, y la venta general, el 10.

El anuncio llegó después de que la artista eliminara su apellido de sus perfiles digitales y apareciera únicamente como “Miley”, cambio que fue interpretado como parte de su nueva imagen.