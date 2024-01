Este viernes, los seguidores del Liverpool experimentaron una sorpresa al enterarse de que Jurgen Klopp, su entrenador, dejará el cargo al término de la temporada. Klopp, quien ha dejado una huella destacada en la historia del equipo, anunció su decisión mediante un video en las redes sociales del Liverpool, comunicando directamente a los aficionados que ésta será su última temporada al frente del conjunto inglés.

En una posterior conferencia de prensa, el técnico alemán explicó que su resolución se debe a una disminución de energía, lo cual podría repercutir en el desempeño del equipo a futuro. Asimismo, expresó su eterno cariño hacia el club, aclarando que su salida no se debe a motivos negativos.

Interrogado sobre sus planes futuros, Klopp indicó que, por el momento, no tiene intención de dirigir otro equipo o selección, aunque no descartó cambios en su decisión. Afirmó, sin embargo, que no entrenará a otro club inglés al menos durante la próxima temporada.

Durante su gestión, Klopp llevó al Liverpool a conquistar los siete títulos posibles para un club inglés: la Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, FA Cup, Copa de la Liga y la Premier League, título que el equipo no obtenía desde 1990.

Con la inminente salida de Klopp, el Liverpool comienza la búsqueda de un sucesor. Entre los posibles candidatos destaca Xabi Alonso, exjugador del Liverpool y actual entrenador del Bayer Leverkusen, cuyo desempeño ha sido sobresaliente. Sin embargo, la decisión final dependerá de Alonso.