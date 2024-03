CIUDAD DE MÉXICO .-Cuando todo empezaba a transcurrir de forma normal, el actor John Cena apareció desnudo en la ceremonia 96 de los Óscar, causando furor entre los asistentes, entre ellos Bradley Cooper, Ariana Grande, Eva Longoria y Brendan Fraser.

El también luchador apareció en el escenario de la gala desnudo para dar a conocer al ganador de la categoría a Mejor Diseño de Vestuario, este hecho está inspirado en la edición 46 de los Óscar, cuando un hombre subió al escenario completamente desnudo en el momento en que David Niven presentaba a Elizabeth Taylor, algo que en esa ceremonia no estaba planeado.

«Dije, ¿te imaginas si un hombre desnudo cruzara corriendo el escenario hoy? ¿No sería eso una locura?», dijo el presentador Kimmel.

Cena apareció desnudó en el escenario tapando su órgano reproductor con el sobre donde venían los triunfadores, por lo que un grupo de personas llegó a auxiliar a John Cena para ponerle un vestuario estilo romano, haciendo alusión a la importancia de la categoría.

«Cambié de opinión. No quiero hacer la parte de racha. Simplemente no me siento bien al respecto. Es un evento elegante, ¿sabes? Deberías sentirte avergonzado ahora mismo por sugerir una broma de tan mal gusto», comentó Cena.

La cinta Pobres Criaturas fue la triunfadora a Mejor Diseño de Vestuario, mientras que El Niño y la Garza, del maestro japonés Hayao Miyazaki, se llevó este domingo el Óscar a Mejor Película Animada y Da’Vine Joy Randolph se alzó con el galardón a Mejor Actriz de Reparto por la cinta Los Que Se Quedan.