Anuncia Joaquín Sabina gira de despedida

Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Joaquín Sabina, el aclamado cantautor español, ha decidido decir «Hola y adiós» con una última gira de despedida, tras haber anunciado inicialmente su retiro en su anterior tour. A sus 75 años, Sabina ha decidido colgar definitivamente el bombín después de una ilustre carrera que lo vio brillar en los escenarios de todo el mundo. La inspiración para regresar una última vez provino de la alegría y la emoción que experimentó en su gira «Contra todo pronóstico» en 2023, la cual lo llevó a través de América y España.

«Ya sé que en la última gira dije que sería la última, pero he cambiado de opinión», confesó Sabina en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. Su nueva gira, que llevará por nombre «Hola y adiós», promete ser su despedida definitiva del escenario. Comenzará en febrero de 2025 en México, con actuaciones en el Auditorio Telmex y en el Auditorio Nacional, donde celebrará su cumpleaños número 76 en su última actuación en el país.

La gira continuará por Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, para finalmente concluir en Europa, en su natal España. Sabina promete una serie de conciertos inolvidables: «Espero que nos veamos ahí en el año 2025. Un abrazo grande y sé que no me vais a fallar. Yo prometo no fallar tampoco», aseguró.

Los boletos para esta última oportunidad de ver a Sabina en directo saldrán a la venta este julio, marcando el principio del adiós de una leyenda de la música en español.