CDMX.- Joan Manuel Serrat, autor de éxitos como «Mediterráneo», «Penélope» y «Cantares», se despedirá de los escenarios con una gira internacional en 2022, empujado por la pandemia de COVID-19.

La última gira de Serrat, de 77 años, se titulará «El Vicio de Cantar 1965-2022». Arrancará en el Beacon Theatre de Nueva York el 27 de abril y está previsto que finalice en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre.

Los detalles sobre las fechas, que se prevé incluyan conciertos en Latinoamérica, serán publicados el 8 de diciembre.

En entrevista para el diario español El País, explicó sus razones del adiós.

«Primero, porque el encierro al que nos llevó esta pandemia que aún dura provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa.

«Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino la COVID. Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría».

Su álbum debut fue Ara Que Tinc Vint Anys, de 1967, al que siguieron producciones populares como Dedicado a Antonio Machado, Poeta, Mediterráneo y El Sur También Existe. (Staff/Agencia Reforma)

¡Participa con tu opinión!