Anuncia Elton John nuevos precios para shows

CDMX.- Elton John amplió la disponibilidad de localidades para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, con nuevas secciones y precios que incluyen descuentos de hasta 60%.

La medida responde a la demanda registrada para ambas presentaciones, que marcarán el regreso del cantante británico a los escenarios mexicanos después de 14 años. Los conciertos son organizados por AEG Presents, Cárdenas Marketing Network y Enso Music.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Elton John regresará ante el público mexicano con un repertorio que recorre algunos de los temas más representativos de su carrera.

El artista se presentó por primera vez en México en 1992, con dos conciertos en el Estadio Azteca durante la gira The One. Sus actuaciones más recientes en la capital ocurrieron en 2012, junto a Ray Cooper, en el Auditorio Nacional. Las nuevas localidades ya se encuentran disponibles.