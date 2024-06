Anuncia Don Omar que tiene cáncer

CDMX. -Don Omar, ícono del reguetón, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que está batallando contra el cáncer.

El cantante puertorriqueño, de 46 años, compartió una fotografía donde aparece con un brazalete de la red hospitalaria Orlando Health, acompañada con una descripción donde explica que tiene cáncer y acepta cualquier buena intención al respecto.

«Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto #fuckcancer», escribió.

El intérprete de «Danza Kuduro» y «Taboo» prefirió no dar más detalles sobre el tipo de cáncer que tiene.

Tras su publicación, figuras de la música y seguidores comenzaron a externarle su apoyo y buenos deseos.

«Pa’lante, guerrero», escribió el también boricua Daddy Yankee en una historia de Instagram, acompañada por un versículo bíblico sobre sanidad.

«Usted conoce la palabra y conoce a Dios desde hace mucho. Eres ganador desde siempre y eso no va a cambiar. Está sano en el nombre del señor», publicó el salsero Jerry Rivera.

Don Omar tampoco se refirió a si su estado de salud alterará los planes de su gira «Back to Reggaeton», que arrancaría en agosto en Oakland, California.