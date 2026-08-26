Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras confirmar que enviará al Congreso una reforma constitucional para impedir que quienes tengan doble nacionalidad ocupen la Presidencia o Gubernaturas, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa busca cerrar una posible puerta al injerencismo.

La Mandataria federal había adelantado ayer que analizaba restringir el acceso a esos cargos a personas con una sola nacionalidad.

Este miércoles afirmó que el propósito es evitar intervenciones externas en decisiones que corresponden a los mexicanos.

-¿Entonces se busca cerrar una posible puerta al injerencismo?

«Sí, así de claro», respondió Sheinbaum.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la Presidenta sostuvo que México ha vivido un periodo de búsqueda de injerencia y también advirtió que existen mandatarios recién electos en otros países que cuentan con doble nacionalidad.

«Hay presidentes recientemente elegidos en otros países que tienen doble nacionalidad. Entonces, yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser Presidente de México o Presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano», afirmó.

Sheinbaum aclaró que los ciudadanos pueden tener doble o triple nacionalidad; sin embargo, consideró que la regla debe cambiar para quienes aspiren a encabezar el País o alguna entidad.

«Cuando tienes doble nacionalidad, pues ahí te identificas con dos naciones. Entonces, muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad, es factible; el asunto es si quieres ser Presidente o quieres ser Gobernador o Gobernadora», expuso.

La Mandataria federal informó que pidió a Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica, y al Ministro en retiro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, revisar y redactar la iniciativa.

Dijo que la enviará al Congreso y que la votación mostrará qué legisladores están a favor o en contra.

«La vamos a enviar para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién vota en contra», adelantó.

Actualmente, los Artículos 82 y 116 de la Constitución exigen ser mexicano por nacimiento para ocupar la Presidencia o una gubernatura, respectivamente, pero no prohíben tener otra nacionalidad.

El Artículo 32 permite a mexicanos por nacimiento con otra ciudadanía ocupar cargos reservados si renuncian al uso de la nacionalidad extranjera.

La propuesta fue planteada ayer por Sheinbaum al mencionar el caso del ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con ciudadanía mexicana y estadounidense.