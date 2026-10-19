Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal prepara reconocimientos para Los Tigres del Norte en México, con motivo del aniversario de la agrupación que, según señaló, se celebrará el próximo año.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que el grupo ha recibido numerosos homenajes en Estados Unidos, incluso con calles que llevan su nombre, mientras que en México ha tenido menos reconocimientos.

«El próximo año cumplen sus 50 años como grupo, como banda, y pues vamos a hacer algunos reconocimientos aquí en nuestro país a Los Tigres del Norte», afirmó en conferencia mañanera.

Sheinbaum recordó que recientemente recibió a los integrantes de la agrupación en Palacio Nacional, donde sostuvieron una conversación que se prolongó durante dos horas, aunque originalmente estaba programada para 15 minutos.

La Presidenta destacó el papel de Los Tigres del Norte en la defensa de los mexicanos residentes en Estados Unidos y consideró que sus canciones representan un símbolo de identidad cultural para las comunidades migrantes.

«Ellos lo que hacen es tocar música y defender a los mexicanos», expresó.

La titular del Ejecutivo federal recordó la canción «Somos más americanos», que aborda la historia de los territorios que pertenecieron a México y la identidad de los migrantes en Estados Unidos.

Sheinbaum también mencionó a otras agrupaciones mexicanas, como Intocable, que han alcanzado reconocimiento entre las comunidades de mexicanos en el extranjero.