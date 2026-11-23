Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Christian Nodal se despide de los escenarios mexicanos hasta nuevo aviso, en medio de disputa legal con su padre por su nombre artístico.

Christian Nodal anunció su retiro temporal de los escenarios mexicanos, luego de compartir un mensaje en redes sociales en el que se despidió de sus seguidores «hasta nuevo aviso», en medio de la disputa legal que mantiene con su padre por los derechos de su nombre artístico.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de «Adiós Amor» publicó una fotografía en blanco y negro de su reciente concierto en Mérida, Yucatán, acompañada de una dedicatoria en la que agradeció el cariño del público y sorprendió al despedirse de los escenarios nacionales.

«Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso», escribió el cantante, quien concluyó su mensaje con unas palabras dirigidas a sus seguidores: «¡Gracias por tanto! Los amo».

La publicación ocurre mientras Nodal enfrenta un conflicto legal con su padre por el uso y registro de su nombre artístico, luego de que presentara un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para frenar una solicitud ingresada por Jesús Jaime González Terrazas en septiembre.

Dicha solicitud busca registrar la marca «Christian Nodal» para su utilización en productos impresos, fotografías y artículos de papelería, lo que ha generado una nueva controversia entre ambos por los derechos comerciales relacionados con la identidad artística del intérprete.

Además, González Terrazas cuenta con tres marcas vinculadas al nombre de su hijo: «CN CHRISTIAN NODAL», registrada para actividades artísticas; «NODAL», destinada a servicios de entretenimiento, y «CHRISTIAN NODAL PAL CORA», relacionada con espectáculos en vivo.

El padre del cantante también posee una reserva de derechos sobre el nombre artístico de Nodal, obtenida en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cuando el intérprete todavía era menor de edad.

Por ahora, el esposo de Ángela Aguilar no ha aclarado si su despedida representa una pausa temporal en su carrera ni ha informado cuándo podría regresar a los escenarios mexicanos, por lo que sus seguidores permanecen a la espera de nuevos anuncios sobre sus próximas presentaciones.