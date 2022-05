CDMX.- Britney Spears y su novio Sam Asghari dieron a conocer que perdieron al bebé que esperaban, luego de que la cantante tuviera un aborto espontáneo.

«Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo», se lee en el comunicado.

«Este es un momento devastador para cualquier padre. Tal vez deberíamos haber esperado para anunciar hasta que estuviéramos más avanzados. Sin embargo, estábamos demasiado emocionados de compartir las buenas noticias».

Spears de 40 años y Asghari, de 28, agregaron que su amor mutuo es su «fuerza» en este momento.

«Seguiremos tratando de expandir nuestra hermosa familia», continuó el comunicado firmado por Sam & Britney. «Estamos agradecidos por todo su apoyo. Pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil».

Según Page Six, Spears anunció a principios de este año que ella y Asghari estaban esperando su primer hijo juntos, y el que habría sido el tercero. Tiene dos hijos, Sean Preston, 16, y Jayden James, 15, con su ex Kevin Federline.

«El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación sólida llena de amor y respeto», escribió Asghari en su propia publicación confirmando la noticia en ese momento.

«La paternidad es algo que siempre he anhelado y no lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré». (Clarisa Anell Soto/Agencia Reforma)

